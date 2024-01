Navtech Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sai Micro Electronics liegt bei 95, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektronische Geräte und Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Sai Micro Electronics derzeit bei 21,88 CNH verzeichnet. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 22,5 CNH liegt, was einem Abstand von +2,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 23,07 CNH, was einer Differenz von -2,47 Prozent und somit ebenfalls einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt wird die Sai Micro Electronics-Aktie daher basierend auf beiden Zeiträumen als neutral eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Sai Micro Electronics in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sai Micro Electronics auf dieser Ebene daher eine negative Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Sai Micro Electronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten (1,02 %) mit einer Dividende von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Differenz beträgt 1,02 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.

Navtech kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Navtech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Navtech-Analyse.

Navtech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...