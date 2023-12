Navtech Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sai Micro Electronics beträgt 95, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 21,65 CNH verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 24,04 CNH, was einem Abstand von +11,04 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei +3,67 Prozent, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Die Dividendenrendite beträgt 0,15 Prozent, was knapp unter dem Durchschnitt liegt und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sai Micro Electronics in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 62,15 Prozent erzielt hat, was 48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite von 42,67 Prozent die durchschnittliche Entwicklung deutlich und erhält daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.