Navtech Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Sai Micro Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 62,15 Prozent erzielt, was mehr als 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 18,77 Prozent, so dass Sai Micro Electronics auch hier mit 43,38 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sai Micro Electronics einen Wert von 95 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aufgrund dessen erhält Sai Micro Electronics eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sai Micro Electronics liegt bei 77,01, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 44,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Sai Micro Electronics verläuft bei 21,88 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 22,5 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 23,07 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.