Navitas Semiconductor Corporation Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Navitas Semiconductor-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 7,69 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,98 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -22,24 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,91 USD, was einer Distanz von -13,46 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Navitas Semiconductor liegt bei 70, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Navitas Semiconductor ist "Gut", basierend auf 4 Bewertungen. Die Kursprognose von 9 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 50,5 Prozent und wird daher als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Insgesamt erhält Navitas Semiconductor somit eine "Gut"-Bewertung.