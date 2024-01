Navitas Semiconductor Corporation Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Navitas Semiconductor wird derzeit mit einem Kurs von 6,93 USD gehandelt, was -0,29 Prozent unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,23 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Navitas Semiconductor von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenurteilen lauteten 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9 USD, was einer Erwartung von 29,87 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment ist positiv für die Navitas Semiconductor, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer positiven Einschätzung geführt, da eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung festgestellt wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein positives Stimmungsbild für die Navitas Semiconductor.