Navitas Semiconductor Corporation Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Navitas Semiconductor diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) von Navitas Semiconductor liegt bei 72,54, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,16, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht" Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf ein positives langfristiges Stimmungsbild für Navitas Semiconductor hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Navitas Semiconductor als "Neutral" ein, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 0 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Im Moment gibt es keine neuen Analystenupdates zu Navitas Semiconductor.

Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.