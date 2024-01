Navigator Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs des Unternehmens Navigator verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,2 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 20,66 Prozent, was eine Outperformance von +13,54 Prozent für Navigator bedeutet. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 20,66 Prozent, sodass Navigator 13,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Navigator zeigt einen Wert von 26,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und weist auf eine neutrale Situation hin, weshalb auch hier eine Bewertung als "Gut" erfolgt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Navigator bei 15,39 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,27. Dies entspricht einem Abstand von 51 Prozent und führt daher zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +11,2 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Navigator-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +6,28 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.