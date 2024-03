Navigator Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Navigator auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 12,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass Navigator derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 49,74, was bedeutet, dass Navigator weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Navigator mit einer Rendite von 7,67 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 17,26 Prozent, wobei Navigator mit 9,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, neben harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Navigator betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Navigator aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so weist Navigator derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,82 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Navigator-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.