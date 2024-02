Navigator Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Dividendenrendite von Navigator liegt mit 1,3 % unter dem Branchendurchschnitt von 25,13 %. Dies bedeutet eine Differenz von 23,83 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an neun Tagen, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Navigator diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von +9,36 % zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (14,1 USD) und dem aktuellen Kurs (15,42 USD). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 15,2 USD, was einer Abweichung von +1,45 % entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Navigator führt.