Navigator Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Navigator liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,44 (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) unter dem Durchschnitt liegt. Das bedeutet, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Navigator derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 28,17%. Der Unterschied beträgt 26,87 Prozentpunkte und führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Navigator bei 15,66 USD, was eine positive Entfernung von +12,91 Prozent vom GD200 (13,87 USD) bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 14,55 USD, was einen Kursabstand von +7,63 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Stimmungsbild bei Navigator hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien war höher, was zu einer positiven Auffälligkeit führte. Daher erhält Navigator in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Navigator aufgrund der fundamentalen, dividenden- und technischen Analyse sowie des positiven Stimmungsbildes eine Gesamtbewertung von "Gut".