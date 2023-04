Navigation durch Risiken in Asien

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Der asiatische Markt konsolidiert, letztendlich, nach einer starken Zusammenkunft. Eine deutliche Trendwende in der asiatischen Marktentwicklung hat das Interesse globaler Investoren an einer Erhöhung ihrer Allokation in Asien neu entfacht. Von der Spitze bis zum Tiefpunkt erholte der MSCI China Index einen erstaunlichen +59% nach einem Abfall von 62%.Mit 17 Jahren Erfahrung vor Ort in Asien, spricht Marco Klaus, Chief Investment Officer von Silverhorn, darüber, wie globale Anleger die Risiken und das Engagement berücksichtigen sollten, bevor sie Kapital in Asien investieren.China und Asien sind ein wichtiger Teil des Anlageuniversums. Wie viel Engagement sollte ein globaler Verteiler in seinem Portfolio berücksichtigen?Marco Klaus: „Diese Frage ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Verteiler. Ein Ende der Extreme besteht sicherlich darin, den Anteil Asiens am globalen BIP zu betrachten, der heute bei ca. 45% liegt und bis zum Jahre 2030 auf 50 % ansteigen wird. Wenn wir uns die steigende Mittelschicht in der Region anschauen, wird erwartet, dass der Verbrauch bis zum Jahr 2030 50 % oder mehr zum weltweiten Verbrauch beitragen wird. Dies veranschaulicht seine Macht in einem globalen Kontext.Wenn man sich von der anderen Seite den MSCI All Country World Index ansieht, ist die Zuteilung in Asien deutlich geringer. Diese steht heute bei ~10%. Unserer Meinung nach liegt der ideale Punkt für eine asiatische Exposure heute bei 20 % bis 30 %.20-30 % stehen eher im oberen Bereich für einen globalen Verteiler außerhalb Asiens. Wie können Risikopositionen nach verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden?Marco Klaus: „Größe ist nicht unbedingt ein Problem. Asien bietet eine so große Chance, die sich sowohl in öffentlichen Aktien, als auch in öffentlichen Festzinsmärkten ergeben. Verteiler können einen Multi-Asset-Ansatz in Erwägung ziehen. Darüber hinaus können sie sich dazu entscheiden, über öffentliche und private Märkte zu diversifizieren, um verschiedene Wachstumstreiber zu erschließen. Heute bietet das Engagement im lebhaften Start-up-Ökosystem in China, Indien und Südostasien enorme Vorteile für ein globales Portfolio."Was hindert globale Investoren daran, mehr in Asien zu expandieren?Marco Klaus: „Die Gründe sind vielfältig, insbesondere mangelnde Vertrautheit, hohes wahrnehmungs Risiko und Vorurteile zugunsten der eigenen Heimat. Asien ist nicht einfach zu verstehen. Ich kann sagen, dass ich auch nach 17 Jahren vor Ort immer noch aufmerksam mitverfolgen und regelmäßig mit Partnern sprechen muss, um ein vollständiges Bild der Landschaft zu gewinnen. Die Region besteht aus mehreren Ländern, Kulturen und Markt Eigenarten. Aus diesem Grund muss man nah am Markt sein und komplexe Systeme verstehen können.Das Engagement für die Region bindet Ressourcen. Es erfordert ein engagiertes Team, mit der schnell verändernden Art des Marktes schritthalten zu können. Wenn es noch kein Team gibt, muss man regelmäßig reisen, um zu verstehen, was wirklich vor Ort geschieht. Dies war in den letzten Jahren nicht möglich oder praktisch. Es gibt jedoch vertrauenswürdige lokale Partner, die auch eine entscheidende Rolle bei der Erschließung der bestehenden Möglichkeiten spielen können."Ein weiteres Anliegen für die Köpfe globaler Verteiler ist das politische Risiko. Die Unterbindung des Bildungssektors hat, über Nacht, Milliarden von Dollar ausgelöscht. Wie gehen wir damit um?Marco Klaus: „Politische Risiken sind real und bewegen sich tendenziell auf einem Pendel. In den letzten Jahren lag es eindeutig am oberen Ende des Spektrums und betraf viele Sektoren. Wir scheinen jetzt in eine Phase des geringeren politischen Risikos zu gelangen. Exzesse und unerwünschte Geschäftspraktiken wurden angesprochen, wobei der Schwerpunkt eindeutig wieder auf das Wachstum verlagert wurde. Chinesische Behörden neigen dazu, die Dinge frei bis zu einem Punkt laufen zu lassen, an dem die Dynamik entweder Bedenken hinsichtlich Systemrisiken (z.B. Immobilien) aufwirft oder den langfristigen Zielen der Partei zuwiderläuft (z.B. die Belastung durch nachschulische Lehrkosten für Haushaltsausgaben).Verständlicherweise hinterlassen solche Vorfälle Narben. Die Unterbindung der nachschulischen Nachhilfe-Branche war ein schmerzliches Erlebnis für ausländische Investoren. Dennoch machte das Unternehmen weniger als 1% der Marktkapitalisierung Chinas aus (Silverhorn China Briefing „Schooled by the education's new rules", August 2021) und hatte daher nur begrenzte Auswirkungen auf ein diversifiziertes Portfolio. Aus diesem Grund ist mein Ratschlag einfach: Diversifizierung, Ausrichtung auf die Richtung der Politik und Aufmerksamkeit auf Signale.Der letzte ist der schwierigste Teil und erfordert mehr Zugang zu Fachwissen als einige globale Verteiler ohne Partner wohl zur Verfügung haben."Wie kann der Portfolioaufbau diese Risiken mindern?Marco Klaus: „Der Portfolioaufbau ist ist für die Minderung der Risiken, die den asiatischen Märkten innewohnen, von entscheidender Bedeutung, darunter das politische Risiko, das Corporate-Governance-Risiko oder das Währungsrisiko. Es ist die gleiche Logik, die auch anderswo gilt.Erstens: Es ist wichtig einen Rahmen für die Anlagestrategie zu schaffen. Wenn Sie wissen, wie viel Sie Asien zuweisen wollen, müssen Sie über die verschiedenen Risiken nachdenken. Der Rahmen der Anlagestrategie würde also bedeuten, dass Sie anfangen, von Makro- oder Richtlinienrisikoperspektive nach unten zu denken. Wie viel direktionales Marktrisiko möchten Sie beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt eingehen?Zweitens: Überlegen Sie sich, wie Sie über verschiedene Anlageklassen hinweg investieren wollen und wie die entsprechenden Risiko-Rendite-Profile miteinander korrelieren, um ein robustes Portfolio aufzubauen. Das Großartige ist, dass diese Region heute eine größere Chance bietet als je zuvor. Sie können also nicht nur am Markt entlang gehen, sondern auch mit verschiedenen Strategien, die Shorting- oder Hedging-Techniken einsetzen, sowie Renditen erzielen.Über die privaten Märkte können Investoren Wachstumschancen nutzen, die auf den öffentlichen Märkten nicht verfügbar sind. Vielleicht können Sie in einigen Jahren teilnehmen, sobald diese Unternehmen an die Börse gehen. Bis dahin erfolgt ein Großteil der Wertschöpfung auf der privaten Seite."Wo sehen Sie die kurzfristigen Chancen?Marco Klaus: „Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie schwierig es ist, in einem sehr anstrengendem Umfeld investiert zu bleiben, in dem die Dinge immer schlimmer scheinen.Aber dort, wo wir heute sind, gibt es viele großartige Möglichkeiten. Wie schnell sich diese auszahlen werden, ist eine andere Geschichte. Auf der Seite der festverzinslichen Wertpapiere haben sich viele Kredite noch nicht vollständig von der chinesischen Immobilienkrise und ihren Auswirkungen erholt. Auf der Aktienseite sind die Bewertungen immer noch attraktiv, während die Fundamentaldaten der Unternehmen solide bleiben. Wir werden beispielsweise weiterhin vom Thema „Dividendenwerte" angezogen. Darüber hinaus sehen wir überzeugende Möglichkeiten, aus der erhöhten Volatilität und der Renditendispersion Wert zu schöpfen (z. B. Relative-Value-Strategien).Auf dem privaten Markt haben die Bewertungen nachgelassen (wenn auch mit einer Verzögerung gegenüber den öffentlichen Märkten). Wir betrachten dies als eine gesunde Anpassung, da sie den Markt etwas aus dem Tritt gebracht hat. Wir konzentrieren uns weiterhin besonders auf den Risikobereich."Wichtige Lerninhalte- Asien ist ein zunehmend wichtiger Bestandteil des globalen Investmentuniversums. Verteiler sollten eine aussagekräftige Exposition mit einem ideal Punkt zwischen 20 und 30% in Erwägung ziehen.- In Asien zu investieren ist eine beängstigende Aufgabe. Das politische Risiko ist real, insbesondere, aber nicht nur in China. Die Schaffung eines Anlagekonzepts und die Diversifizierung des Risikos über Länder, Sektoren und Anlageklassen hinweg sind der Schlüssel zum Aufbau eines robusten Portfolios.- Die Verteiler müssen abwägen, ob sie über ausreichende Ressourcen und Fähigkeiten verfügen, um ihr Portfolio umzusetzen und zu überwachen, oder ob es ratsam ist, mit lokalen Experten zusammenzuarbeiten, die über Teams verfügen, die in der Region Überzeugungsarbeit leisten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2043053/Silverhorn_CIO_Marco_Klaus.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/navigation-durch-risiken-in-asien-301800765.htmlPressekontakt:Daniella Lopez,dlopez@silverhorngroup.comOriginal-Content von: Silverhorn, übermittelt durch news aktuell