Navient Aktie: Finger Weg!

Die Aktie von Navient wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,08 bewertet, was 89 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (56,86). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus der Sicht der fundamentalen Analyse als positiv zu bewerten ist.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Navient-Aktie ist neutral, basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Navient. Das Kursziel der Analysten liegt bei 16,5 USD, was einer erwarteten Performance von -12,65 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 18,89 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung für die Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Navient hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Navient-Aktie gute Bewertungen, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.