Navid Ebrahimi verrät: Welche teuren Fehler bei einem privaten Immobilienverkauf unbedingt vermieden werden sollten

Berlin (ots) -Navid Ebrahimi ist seit mehr als zehn Jahren erfolgreich am Berliner Immobilienmarkt tätig. Als Makler und Gründer des Maklerbüros Maklerhelden24 weiß er, wie auch private Immobilienverkäufer Top-Preise erzielen können: Mithilfe seiner einzigartigen IPA-Methode lassen sich Objekte kosteneffizient aufwerten, vermarkten und zu attraktiven Konditionen veräußern. Hier erfahren Sie, worauf es beim Immobilienverkauf zu achten gilt.Der Verkauf einer Immobilie ist für Privatpersonen keine leichte Aufgabe. Schließlich müssen zahlreiche Aspekte beachtet werden, um das Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Dabei geht es neben dem passenden Preis auch um diverse rechtliche Aspekte, die auch das Thema Vermarktung einbeziehen. Die Herausforderungen des Immobilienverkaufs sollten daher nicht unterschätzt werden. "Ein großes Problem ist, dass Privatverkäufer häufig mit einem unpassenden Preis an den Markt gehen", erklärt auch Navid Ebrahimi. "In der Folge wird die Immobilie entweder zum Ladenhüter oder aber zum echten Schnäppchen auf Käuferseite." Als Gründer von Maklerhelden24 hat sich Navid Ebrahimi der Aufgabe verschrieben, Immobilien kosteneffizient aufzuwerten und zielsicher zu vermarkten, um den besten Preis für seine Kunden zu erzielen. Er weiß damit aus eigener Erfahrung, mit welchen Herausforderungen sich Privatverkäufer konfrontiert sehen. Worauf beim Immobilienverkauf zu achten ist, welche Fehler es zu vermeiden gilt und warum es dazu einen erfahrenen Experten wie Navid Ebrahimi braucht, hat der Makler im Folgenden zusammengefasst.Fehler 1: Den falschen Verkaufspreis ansetzenEine der größten Gefahren beim privaten Immobilienverkauf sind unpassende Preisvorstellungen. So setzen Eigentümer den Wert ihrer Wohnung oder ihres Hauses immer wieder viel zu hoch an. Ihr Objekt können sie aus diesem Grund nicht verkaufen. Es wird zum leerstehenden Ladenhüter, der natürlich auch weiterhin Kosten verursacht. In der Verzweiflung werden die Objekte nicht selten zu viel zu niedrigen Preisen verkauft. Verkäufer müssen unrealistische Preisvorstellungen daher unbedingt von Anfang an vermeiden. Nur so können sie ihre Immobilie erfolgreich und vor allem zeitnah zum realistischen und angemessenen Preis veräußern.Fehler 2: Qualifizierte Käufer werden nicht erkanntMassenbesichtigungen mögen für Verkäufer auf den ersten Blick praktisch sein. Jedoch sind die wenigsten Privateigentümer dazu in der Lage, gute Interessenten zu erkennen. Ohne die richtigen Kenntnisse und Erfahrungswerte ist es enorm schwierig zu beurteilen, wer sich als Käufer tatsächlich qualifiziert. Daher stellt auch das Thema der Rückabwicklung einen nicht zu unterschätzenden Risikofaktor beim privaten Immobilienverkauf dar.Diese können auftreten, wenn der Käufer im Vorfeld nur unzureichend auf seine Bonität und den Schufa-Score geprüft wurde. Generell ist es nämlich so, dass der Kauf von Immobilien mittlerweile fast ausschließlich der Oberschicht vorbehalten ist. Nicht jeder kann oder sollte heutzutage Eigentum erwerben. Schließlich ist in der Regel ein mittleres sechsstelliges Jahresgehalt nötig, um sich eine qualitativ hochwertige Immobilie in einer angenehmen Lage dauerhaft leisten zu können. Lediglich für kleine Einzimmerwohnungen in weniger attraktiven C-Lagen kann eine Ausnahme gelten. Jedoch dürfen Eigentümer auch hier keine Kompromisse eingehen.Fehler 3: Verkäufer verzichten auf die Aufwertung ihrer ImmobilieViele Privatverkäufer verschenken außerdem bares Geld, indem sie ihre Immobilie in einem wenig attraktiven Zustand auf den Markt bringen. So ist die Einrichtung bei älteren Häusern oft in die Jahre gekommen, wobei auch komplett leere Objekte die Vorstellungskraft von Interessenten kaum anregen. Wer einen guten oder sogar überdurchschnittlich hohen Verkaufspreis erzielen möchte, sollte daher auf das sogenannte Homestaging setzen. Hierbei geht es um die temporäre Aufwertung einer Immobilie: Die Räumlichkeiten werden professionell eingerichtet, was potenziellen Käufern Inspiration und Anreize für ihre eigene Wohnraumausstattung gibt. Dadurch erzeugt das aufgewertete Objekt deutlich mehr Aufmerksamkeit bei der Vermarktung. Es lässt sich erfahrungsgemäß schneller, stressfreier und hochpreisiger verkaufen. Selbstverständlich werden die aufgestellten Möbel, Einrichtungsgegenstände und Accessoires der Homestaging-Profis nach dem Verkauf wieder entfernt.Fehler 4: Die Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt werden unterschätztNur die wenigsten privaten Eigentümer sind bestens über die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt informiert. Dieser veränderte sich über die vergangenen Jahre jedoch spürbar. Wer vor 30 Jahren Eigentum veräußerte und heute erneut verkaufen möchte, wird das umgehend bestätigen. Daher ist es für verkaufswillige Eigentümer umso wichtiger, sich an einen professionellen und erfahrenen Makler zu wenden. Er kennt die Marktlage genau und weiß, wie teure Fehler, Gefahren und rechtliche Probleme beim privaten Immobilienverkauf planbar vermieden werden können.