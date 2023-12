Navarre Minerals Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Navarre Minerals ergibt sich hierbei ein aktueller RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, zeigt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Navarre Minerals veröffentlicht. Allerdings war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen in den letzten Tagen insgesamt eher gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auch die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Navarre Minerals bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,019 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen einen Abstand von -5 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

