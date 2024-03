Navarre Minerals Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Navarre Minerals wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet und beträgt aktuell 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnittskurs, der für die Navarre Minerals aktuell bei 0,02 AUD liegt. Der tatsächliche Kurs der Aktie liegt bei 0,019 AUD, was einer Distanz zum GD200 von -5 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,02 AUD eine Distanz von -5 Prozent auf, was erneut auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. In Bezug auf Navarre Minerals gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Stimmungsschwankungen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wird. Auch die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung.

Schließlich wird auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien betrachtet. Hier konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt ergibt sich somit für die Navarre Minerals eine neutrale Einschätzung auf verschiedenen Analyseebenen.