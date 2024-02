Navarre Minerals Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und das Interesse: In den sozialen Medien gibt es wichtige Veränderungen, die genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Navarre Minerals gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung. Daher bewerten wir die Aktie als "neutral". Die Häufigkeit der Kommunikation hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Navarre Minerals daher eine "neutral" Bewertung auf dieser Ebene.

Die Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Navarre Minerals ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Navarre Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt derzeit bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,019 AUD) weicht somit um -5 Prozent ab, was einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent), was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Relative Stärke-Index: Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Navarre Minerals. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Navarre Minerals momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Navarre Minerals weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "neutral" Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.