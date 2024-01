NavInfo Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Navinfo-Aktie weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,62 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Navinfo bei 8,9 CNH liegt, was einer Entfernung von -20,54 Prozent vom GD200 (11,2 CNH) entspricht und somit als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,79 CNH, was einem Abstand von -9,09 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Navinfo als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Navinfo eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Navinfo einen Wert von 253 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Navinfo weder unter- noch überbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene erhält.