NavInfo Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs von Navinfo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um 26,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -19,16 Prozent, und Navinfo liegt aktuell 24,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Navinfo liegt bei 253, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Navinfo weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über Navinfo in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über Navinfo langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist und eine negative Veränderung der Stimmungsrate zu verzeichnen ist. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.