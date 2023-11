NavInfo Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Navinfo beträgt 253, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Haushalts-Gebrauchsgüter als durchschnittlich angesehen wird. Somit erhält Navinfo eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Navinfo über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Navinfo liegt bei 62,77, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,48 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Navinfo eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 0,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Navinfo in Bezug auf fundamentale, sentimentale und technische Kriterien.