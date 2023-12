NavInfo Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Navinfo-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 11,38 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 9,43 CNH jedoch um 17,14 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10 CNH liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,7 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Navinfo-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Navinfo festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Navinfo in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Navinfo-Aktie liegt mit einem Wert von 253,91 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Navinfo liegt bei 72,83, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Navinfo bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Navinfo-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.