NavInfo Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Navinfo bei 50,7, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der technischen Analyse ist die 200-Tage-Linie (GD200). Bei Navinfo verläuft diese Linie aktuell bei 9,9 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 7,45 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -24,75 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 7,54 CNH nur um -1,19 Prozent entfernt, was als "Neutral"-Signal gewertet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Navinfo eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,74 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Analyse von Navinfo interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Navinfo.