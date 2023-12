Nautilus Biotechnology Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung und Diskussion über Nautilus Biotechnology haben sich in den letzten Wochen stabilisiert, was zu einem neutralen Rating führt. Die Intensität der Diskussionen blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 37,93 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 38,04 ein neutrales Rating an.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Nautilus Biotechnology größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch die technische Analyse zeigt positive Entwicklungen, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren guten Rating führt.

Insgesamt erhält Nautilus Biotechnology daher in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse ein gutes Rating.