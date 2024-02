Nautilus Biotechnology Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Nautilus Biotechnology-Aktie liegt aktuell bei 43, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nautilus Biotechnology. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse der Nautilus Biotechnology-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 3,03 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,83 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Zudem wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nautilus Biotechnology-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.