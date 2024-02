Nautilus Biotechnology Aktie: Hilfe!

Die Nautilus Biotechnology-Aktie notiert derzeit bei 2,81 USD, was einer Entfernung von -7,57 Prozent vom GD200 (3,04 USD) entspricht. Dies deutet charttechnisch betrachtet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,98 USD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand zum GD50 -5,7 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Nautilus Biotechnology als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nautilus Biotechnology diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt insgesamt eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild einer Aktie beeinflussen. Bei Nautilus Biotechnology wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nautilus Biotechnology liegt bei 46,38, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 54,46, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Nautilus Biotechnology-Aktie basierend auf verschiedenen charttechnischen und sentimentalen Faktoren.