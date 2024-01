Nautilus Biotechnology Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Nautilus Biotechnology wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,25 Punkten, was bedeutet, dass die Nautilus Biotechnology-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der Wert auf 25-Tage-Basis, liegt bei 47,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nautilus Biotechnology von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität und einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität geführt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Nautilus Biotechnology derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,97 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,99 USD liegt, was einer Abweichung von +0,67 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +4,91 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt erhält Nautilus Biotechnology eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.