Nautilus Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Bowflex ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,61 Punkten, was darauf hinweist, dass Bowflex überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, liegt aber dennoch bei 85,49, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Bowflex-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Bowflex zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Bowflex mit einer Rendite von -62,71 Prozent mehr als 57 Prozent darunter. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -4,52 Prozent. Auch hier liegt Bowflex mit 58,2 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.