Nautilus Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Bowflex-Aktie erhält "Schlecht"-Bewertung in mehreren Kategorien

Die Bowflex-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 601,82 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch der Relative Strength Index (RSI) signalisiert Neutralität, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs Performance hat die Bowflex-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -64,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche gezeigt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bowflex gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Bowflex-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs Aktienkurs und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.