Nautilus Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Bowflex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Bowflex damit 73,67 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,96 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 3,05 Prozent, und Bowflex liegt aktuell 65,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den Diskussionen auf sozialen Medien ein deutlich positives Signal zu Bowflex. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Basierend auf dieser Analyse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

Die Dividendenrendite von Bowflex beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bowflex-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bowflex.