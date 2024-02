NauticAWT Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nauticawt liegt aktuell bei 14,18, was 49 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 9 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen ergab sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Nauticawt-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Nauticawt beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Energie Ausrüstung und Dienstleistungen") von 22,5 %. Diese Differenz von lediglich 22,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Nauticawt ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 50 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.