NauticAWT Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Derzeitige Analyse zeigt, dass die Aktie von Nauticawt mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,18 um 38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Nauticawt liegt auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nauticawt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 21,28 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Nauticawt eine Performance von -33,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 11,39 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -44,73 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt die Aktie eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.