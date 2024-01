NauticAWT Aktie: Ist es das gewesen?

Die Nauticawt hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,005 SGD verzeichnet, was einem Rückgang um 50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -50 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat die Nauticawt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,5 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 8,11 Prozent, was zu einer Underperformance von -45,61 Prozent im Branchenvergleich für Nauticawt führt. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine Rendite von 8,11 Prozent im letzten Jahr, wobei die Nauticawt 45,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Nauticawt durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Nauticawt neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Nauticawt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.