NauticAWT Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Nauticawt-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 22,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Nauticawt in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb Nauticawt auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird die Nauticawt-Aktie als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,18 um 48 Prozent über dem Branchen-KGV von 9,56 liegt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite der Nauticawt-Aktie mit -28,57 Prozent mehr als 37 Prozent darunter. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 8,24 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie von Nauticawt mit 36,81 Prozent deutlich unter diesem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.