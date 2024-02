NauticAWT Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Nauticawt verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,57 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor eine Unterperformance von 40,17 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt bei 11,6 Prozent, und Nauticawt liegt deutlich unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nauticawt einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,5 einer Überbewertung von ca. 49 Prozent entspricht. Folglich erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Nauticawt beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 22,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Markt zeigt sich, dass Nauticawt eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine neutrale Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Bewertungen eine eher negative Einschätzung für die Nauticawt-Aktie in verschiedenen Bereichen.