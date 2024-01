NauticAWT Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) der Nauticawt-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 bewegt sich mit einem Wert von 60 in einem neutralen Bereich. Daher wird die Nauticawt-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daher wird auch in diesem Bereich die Nauticawt-Aktie mit "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Nauticawt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,5 Prozent erzielt hat, was 41,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nauticawt-Aktie bei 0,01 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,004 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -60 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Distanz von -60 Prozent, was erneut zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Nauticawt-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Branchenvergleichs mit einem "Schlecht" eingestuft.