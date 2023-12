NauticAWT Aktie: Aus und vorbei!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Nauticawt liegt derzeit bei 14,19, was 69 Prozent höher ist als der Durchschnitt in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (8,4). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Nauticawt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht. Daher wird die Aktie insgesamt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nauticawt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 20,16 Prozentpunkte (0 % gegenüber 20,16 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Rendite der Aktie von Nauticawt lag im vergangenen Jahr bei -37,5 Prozent, was 46,3 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt (8,8 Prozent). Die Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt basierend auf der fundamentalen Analyse, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, der Dividendenpolitik und der Branchenvergleich des Aktienkurses erhält die Aktie von Nauticawt insgesamt keine positive Bewertung und wird daher als "Schlecht" eingestuft.