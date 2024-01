Naura Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt eine "überverkaufte" Situation an, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Naura liegt bei 66,41, was auf eine "neutrale" Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,17 und zeigt ebenfalls eine "neutrale" Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Bewertung als "neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Naura ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält Naura eine "neutrale" Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Naura beträgt 0,18 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher ebenfalls als "neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Naura-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 270,75 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 232,6 CNH weicht um -14,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "neutrale" Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -2,1 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Insgesamt erhält die Naura-Aktie daher eine "neutrale" Bewertung für die einfache Charttechnik.