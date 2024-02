Naura Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Naura gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Naura-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 13, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,83, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Rating für Naura basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite für die Naura-Aktie beträgt derzeit 0,18 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 0,92 Prozentpunkten bedeutet. Die Bewertung fällt daher neutral für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens aus.

Bei der technischen Analyse der Naura-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 265,39 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 260,5 CNH liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich ein Wert von 237,15 CNH, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Naura-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.