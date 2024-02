Naura Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Naura-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 258,53 CNH 2,19 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 264,31 CNH lag. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 239,55 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber (+7,92 Prozent) liegt und somit eine gute Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Naura beträgt 31,35 und der RSI25 beläuft sich auf 39,17, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Naura mit aktuell 0,18 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,08 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Naura-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, der Dividendenrendite und dem Anleger-Sentiment.