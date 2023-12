Naura Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Naura beträgt das aktuelle KGV 32, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" durchschnittlich ist. Daher wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte bei Naura in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Naura-Aktie (-17,45 Prozent Entfernung vom GD200) ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50 deutet auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand -7,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Naura-Aktie als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 bei 45,23 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Naura-Wertpapier in diesem Abschnitt eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Naura-Aktie aufgrund der verschiedenen Analyseaspekte.