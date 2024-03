Naura Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor für Investoren, um die Attraktivität einer Aktie zu beurteilen. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Naura hat derzeit ein KGV von 43,45, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Naura-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Naura in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,54 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -23,67 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +41,2 Prozent für Naura. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -15,3 Prozent hatte, liegt Naura mit einer Überperformance von 32,84 Prozent deutlich darüber. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser positiven Entwicklung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Naura derzeit eine Dividendenrendite von 0,18 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Naura-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Naura-Aktie liegt bei 53, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine überverkaufte Situation. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Naura.