Naura Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Naura-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 271,38 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 226,18 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -16,66 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 239,18 CNH, was zu einem Abstand von -5,44 Prozent führt und auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende hat Naura derzeit eine Dividendenrendite von 0,18 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,92 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Naura liegt derzeit bei 73 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Naura daher in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In letzter Zeit gab es jedoch vermehrt negative Diskussionen über Naura, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.