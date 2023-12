Naura Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Naura-Aktie liegt derzeit mit einer Dividendenrendite von 0,18 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Trotz börsentäglicher Schwankungen bleibt diese Kennzahl dynamisch und verändert sich ständig. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine Dividendenrendite von 0,9 Prozent aufweist, ergibt sich eine Differenz von -0,72 Prozent zur Naura-Aktie. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Naura liegt bei 45,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht hingegen bei 71,68 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Naura-Aktie bei 272,63 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 225,95 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -17,12 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 243,13 CNH ergibt sich eine Differenz von -7,07 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz ist Naura interessant zu betrachten. Die Aktie verzeichnet eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine hohe Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Naura in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Gut".