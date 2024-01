Naura Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Naura liegt bei 33, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Naura-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher positiv bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,63, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Naura.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Naura-Aktie bei 272,15 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 245,71 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Naura zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Gleichzeitig wird jedoch eine steigende Aufmerksamkeit und eine erhöhte Diskussion über Naura festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Naura-Aktie auf Basis fundamentaler, technischer und sentimentaler Kriterien.