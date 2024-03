Natuzzi Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug um. Der RSI der Natuzzi Spa liegt bei 43,59, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die charttechnische Entwicklung der Natuzzi Spa-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 6,62 USD. Der letzte Schlusskurs liegt bei 6,35 USD, was eine Abweichung von -4,08 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs von 6,35 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktivität in den sozialen Medien eine mittlere Intensität für die Natuzzi Spa-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Natuzzi Spa liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,39 %. Mit einer Differenz von lediglich 15,39 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.