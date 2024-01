Natuzzi Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von Natuzzi Spa hat im letzten Jahr eine Rendite von 0,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine unterdurchschnittliche Performance von 0 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,73 Prozent, wobei Natuzzi Spa aktuell 2,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Natuzzi Spa derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -15,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Natuzzi Spa von 6,77 USD sich mit einer Entfernung von +6,61 Prozent vom GD200 (6,35 USD) positiv entwickelt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,44 USD auf, was einem Abstand von +5,12 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen rund um Natuzzi Spa in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen in den vergangenen Wochen. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv besprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die allgemeine Einschätzung.