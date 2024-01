Natuzzi Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Natuzzi Spa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,39 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,49 USD liegt. Das bedeutet eine Abweichung von +1,56 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,43 USD) weist eine ähnliche Abweichung von +0,93 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Natuzzi Spa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,01 auf, was 95 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (62,32). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Natuzzi Spa-Aktie weist eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wert Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Natuzzi Spa eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.