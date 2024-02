Naturgy Energy Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommunikation rund um Naturgy Energy in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen jedoch überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Naturgy Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 26,51 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 22,94 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,47 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (26,02 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,84 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität rund um die Naturgy Energy-Aktie nur schwach war. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Naturgy Energy-Aktie sowohl auf 7-Tage- (74,24 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (82,32 Punkte) überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Naturgy Energy-Aktie aufgrund der Analyse der sozialen Plattformen, der technischen Entwicklung, des Sentiments und des Relative Strength Index als "Schlecht" eingestuft.