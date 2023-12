Naturgy Energy Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Naturgy Energy wird derzeit als neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zu der Aktie geäußert, während weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden. Das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat abgenommen.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Naturgy Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 26,96 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,9 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung von 27,03 EUR. Insgesamt wird die Aktie somit auf Grundlage der charttechnischen Entwicklung als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index, ein Signal der technischen Analyse, zeigt für die Naturgy Energy-Aktie einen RSI-Wert von 86,44, was als schlecht eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,48 und führt zu einer neutralen Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Naturgy Energy-Aktie insgesamt eine neutrale bis schlechte Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien, der charttechnischen Entwicklung und des Relative Strength-Index.