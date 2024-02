Naturgy Energy Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Naturgy Energy als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Naturgy Energy-Aktie beträgt 63,64, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 79,55 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Naturgy Energy bei 23,02 EUR liegt und mit einer Entfernung von -13 Prozent vom GD200 (26,46 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 25,82 EUR auf. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -10,84 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Naturgy Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Naturgy Energy festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten führten zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Naturgy Energy daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Naturgy Energy auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von Nutzern der sozialen Medien rund um Naturgy Energy aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Naturgy Energy hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.