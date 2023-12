Naturgy Energy ADR Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an sieben Tagen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Naturgy Energy diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen aktuellen Wert von 36,07 für die Naturgy Energy-Aktie, was weder als überkauft noch als -verkauft gilt. Daraus resultiert die Einstufung des Signals als "Neutral". Wenn der relative Bewegungsindex auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt eine Abweichung von +4,27 Prozent für die Naturgy Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +4,5 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs und resultiert in einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Das Sentiment und der Buzz um Naturgy Energy haben in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem erhält Naturgy Energy für diese Stufe daher ein "Schlecht".